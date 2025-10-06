VfB "bis auf Weiteres" ohne Demirovic

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss "bis auf Weiteres" auf Stürmer Ermedin Demirovic verzichten. Bei dem bosnischen Nationalspieler sei "eine beginnende Fraktur der Fußwurzel" diagnostiziert worden, teilten die Schwaben am Montag mit.

Der Angreifer (27) wurde nach dem Ligaspiels gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) untersucht, in dem er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz gestanden hatte. Demirovic kommt beim VfB nach dem Verkauf von Nationalspieler Nick Woltemade zu Newcastle United eine noch wichtigere Rolle zu.

In neun der zehn Pflichtspiele dieser Saison stand er in der Startelf. Er erzielte fünf Tore und bereitete ein weiteres vor. Nächster VfB-Gegner nach der Länderspielpause ist am 18. Oktober auswärts der VfL Wolfsburg. Fünf Tage später geht es in der Europa League bei Fenerbahce weiter.