VfB Stuttgart auf Erfolgswelle: "Maximal dominiert"

Der beeindruckende Lauf des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga brachte selbst Sportvorstand Fabian Wohlgemuth etwas durcheinander. "Das ist der vierte Bundesliga-Sieg in Serie, richtig? Das ist doch eine tolle Serie. Hatten wir die im letzten Jahr auch?", fragte Wohlgemuth nach dem souveränen 3:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg am Samstag.

Die Antwort hatte im Bauch der Wolfsburger Arena so schnell niemand parat, die Folgen der Stuttgarter Siegesserie dagegen schon: Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß hat sich vorerst in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt - und tankte zu Beginn der anstrengenden Englischen Wochen mit Spielen in der Liga, dem DFB-Pokal und der Europa League frisches Selbstvertrauen.

"Die Mannschaft hat heute streckenweise maximal dominiert, war konsequent, leidenschaftlich. Das hat auch die Laufleistung gezeigt. Daneben war sie eben auch spielfreudig, hatte eine gewisse Leichtigkeit", sagte Wohlgemuth: "Deshalb war es von Anfang bis Ende einfach ein absolut gelungener, verdienter Auswärtserfolg. Das war eine mannschaftliche Geschlossenheit und eine Gruppenleistung, die eine der besten in dieser Saison war."

Die Treffer des Ex-Wolfsburgers Tiago Tomás (35.) sowie der Nationalspieler Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.) sorgten zugleich dafür, dass der VfB zuversichtlich zum Europa-League-Gastspiel bei Fenerbahce Istanbul am kommenden Donnerstag reist. "Das Spiel heute hat sicherlich nicht geschadet", sagte Wohlgemuth. Die Bosporus-Reise trete man mit einem "optimistischen Blick" an.

Die Antwort auf seine Frage dürfte Wohlgemuth nach kurzer Recherche derweil erhalten haben: Vier Bundesligasiege in Serie waren dem VfB Stuttgart in der Saison 2024/25 nicht gelungen. Die letzte - wettbewerbsübergreifende - Vier-Siege-Serie der Vorsaison schloss der VfB am 24. Mai im Berliner Olympiastation ab - mit dem Gewinn des DFB-Pokals.