Der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim finden im Duell der Verfolger um die Champions League keinen Sieger.

Beide Teams bleiben im neuen Jahr aber im Rennen um einen der begehrten Plätze für die Königsklasse. Dabei holte der VfB Stuttgart aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen nur einen Sieg. Auch gegen die TSG Hoffenheim ließ die überlegene Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß die letzte Konsequenz vermissen.

Hoeneß musste gegen seinen Ex-Klub nach dem überzeugenden 4:0 in Bremen auf Bilal El-Khannouss (Afrika-Cup) verzichten. Ihn ersetzte Tiago Tomás. Zudem rückte Maximilian Mittelstädt für Ramon Hendriks in die VfB-Startelf.

Bei der TSG fehlte Bazoumana Touré, der ebenfalls zum Afrika-Cup abgestellt werden musste. Alexander Prass spielte dafür in der Offensive.

Hoeneß war heiß auf die Partie. "Wir wollen uns mit einem Ausrufezeichen aus dem Jahr verabschieden", sagte er bei Sky und bezeichnete den Kontrahenten als "Mannschaft der Stunde". Sein Kollege Christian Ilzer erwartete "ein Spiel auf Augenhöhe".