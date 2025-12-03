- Anzeige -
- Anzeige -
13. Spieltag der Bundesliga

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 08:36 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München gastiert am 13. Spieltag der Bundesliga-Saison beim VfB-Stuttgart. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Am Samstagnachmittag steht das Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf dem Programm.

Der FC Bayern dominiert die Bundesliga nach Belieben. Die Münchner haben aus den ersten zwölf Partien 34 von 36 möglichen Punkten geholt und in der Tabelle acht Punkte Vorsprung auf RB Leipzig.

In den letzten Wochen zeigten sich die Münchner allerdings nicht mehr ganz so souverän. Am vergangenen Samstag konnte das Team von Vincent Kompany den 1. FC St. Pauli erst nach einem Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 3:1 bezwingen.

Der VfB Stuttgart hat am Samstag die ganz große Chance verpasst, sich unter die Top vier der Bundesliga-Tabelle zu schieben. Die Schwaben verloren in Überzahl mit 1:2 beim Hamburger SV. Mit 22 Zählern rangieren die Stuttgarter aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.

Das Duell Stuttgart vs. Bayern hat es in dieser Spielzeit bereits gegeben. Im Rahmen des Franz-Beckenbauer-Supercups vor dem Bundesliga-Start bezwangen die Münchner den VfB mit 2:1.

Am Samstagnachmittag werden die Roten erneut favorisiert ins Duell gehen, jedoch sind die Stuttgarter ein gefährlicher Herausforderer.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

VfB Stuttgart vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

  • Spiel: VfB Stuttgart vs. FC Bayern
  • Wettbewerb: Bundesliga; 13. Spieltag
  • Datum: 6. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 15:30 Uhr
  • Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bundesliga live: Läuft die Partie VfB Stuttgart - Bayern München im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Stuttgart und Bayern München läuft nicht im Free-TV.

FC Bayern zu Gast beim VfB Stuttgart: Wo läuft das Match live im Pay-TV?

Der Pay-TV-Sender "Sky" hat die Rechte für die Einzelspiele am Samstagnachmittag und wird Stuttgart vs. Bayern live übertragen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

- Anzeige -

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt VfB Stuttgart gegen Bayern München live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

- Anzeige -

Bayern München gastiert in Stuttgart: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu VfB Stuttgart gegen Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: VfB Stuttgart vs. FC Bayern
  • Datum und Uhrzeit: 6. Dezember 2025; 15:30 Uhr
  • Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos zum Fußball
FOTOMONTAGE: Nick WOLTEMADE (VFB Stuttgart) wechselt angeblich zum FC Bayern Muenchen! ARCHIVFOTO. Jubel,Freude,Begeisterung, *** PHOTOMONTAGE Nick WOLTEMADE VFB Stuttgart allegedly moves to FC Bay...
News

Nach Wechsel: Nick Woltemade bestätigt Kontakt mit Uli Hoeneß

  • 05.12.2025
  • 10:21 Uhr
Heidel
News

Mainz-Trainer: Verwirrung um Henriksen-Nachfolge

  • 05.12.2025
  • 10:03 Uhr
Foto : der HSV am Boden zerstört , Fabio Daniel VIEIRA Fussball Bundesliga , DFB Pokal am Mi. 03.12.2025 Hamburger SV - Holstein Kiel *** Photo of HSV devastated , Fabio Daniel VIEIRA Soccer Bundes...
News

HSV verspielt große Chance im DFB-Pokal: Diese Entscheidung muss hinterfragt werden - ein Kommentar

  • 05.12.2025
  • 09:58 Uhr
imago images 1069887597
News

Bayern-Fans toben: Heftiger Schiri-Ärger bei Dusel-Sieg

  • 05.12.2025
  • 09:56 Uhr
Goretzka_fc_bayern
News

FC Bayern vs. Union: Ein Star ist erneut Teil des Problems

  • 05.12.2025
  • 09:48 Uhr
Max Eberl (FC Bayern)Update
News

Wegen Brasilien-Talent: Bayern und BVB vor Transfer-Duell?

  • 05.12.2025
  • 09:33 Uhr
Vancouver Whitecaps FC v Houston Dynamo FC
News

Vorbild Müller? Bundesliga beschließt wohl Trikot-Revolution

  • 05.12.2025
  • 09:22 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 05.12.2025
  • 08:39 Uhr
2249047964
News

Protest gegen IMK: Diese Themen werden diskutiert

  • 05.12.2025
  • 08:38 Uhr
Will weiter in der MLS jubeln: Thomas Müller
News

MLS: Finale mit Thomas Müller und Lionel Messi - Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps im Livestream verfolgen

  • 05.12.2025
  • 08:37 Uhr