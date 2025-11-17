Qualifikation zur WM 2026: Playoff-Termine und der Modus in der Übersicht

- Anzeige -

Das sind die Spiele in den WM-Quali-Playoffs +++ Pfad A: Halbfinale 1: Italien vs. Nordirland

Halbfinale 2: Wales vs. Bosnien & Herzigowina Finale: Gewinner HF2 vs. Gewinner HF1 Pfad B: Halbfinale 1: Ukraine vs. Schweden

Halbfinale 2: Polen vs. Albanien Finale: Gewinner HF1 vs. Gewinner HF2 Pfad C: Halbfinale 1: Türkei vs. Rumänien

Halbfinale 2: Slowakei vs. Kosovo Finale: Gewinner HF2 vs. Gewinner HF1 Pfad D: Halbfinale 1: Dänemark vs. Nordmazedonien

Halbfinale 2: Tschechien vs. Irland Finale: Gewinner HF2 vs. Gewinner HF1

WM-Quali-Playoffs-Auslosung: Wann und wo fand die Veranstaltung statt? Die Auslosung der europäischen Duelle erfolgte am 20. November 2025 um 13 Uhr in Zürich.

WM-Quali-Playoffs-Auslosung: Wann finden die Spiele statt? Das Turnier steigt zwischen dem 23. und 31. März 2026.

WM Playoffs Europa: Wie funktioniert das Turnier? Insgesamt nehmen 16 Mannschaften teil. Vier davon werden die letzten Tickets für die Endrunde lösen.

Das Turnier umfasst zwölf Gruppenzweite der Qualifikationsphase.

Sowie vier Gruppensieger der Nations League, die sich keinen Platz über die Qualifikation sichern konnten. Die Mannschaften spielen in vier Mini-Turnieren mit jeweils zwei Halbfinals und einem Finale. Es wird keine Rückspiele geben. Die acht Teams mit der höchsten Weltranglisten-Platzierung haben im Halbfinale Heimrecht. Das Heimrecht der Finalspiele wird zusammen mit den Begegnungen am 20. November ausgelost. Jedes Turnier wurde so ausgelost, dass ein Team aus Lostopf 1 gegen ein Team aus Lostopf 4 im Halbfinale spielt. Die zweite Halbfinal-Partie wird zwischen einem Team aus Lostopf 2 und einem Team aus Lostopf 3 ausgespielt.

