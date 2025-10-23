VfL hält an Simonis fest: "Wollen Situation gemeinsam lösen"

Die Kritik wird immer lauter, doch der VfL Wolfsburg will an Trainer Paul Simonis festhalten. "Wir haben uns für einen Weg entschieden. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Paul und sein Trainerteam diesen Weg begleiten. Wir wollen die Situation gemeinsam lösen", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz am Donnerstag: "Wir wissen, dass es keine gute Zeit für uns ist. Wir besprechen und analysieren die Dinge gemeinsam und versuchen, Wege aus der Situation herauszufinden."

Simonis war im Sommer zum VfL gekommen, konnte seitdem jedoch nur ein Ligaspiel gewinnen - der VfL ist seit sechs Spielen ohne Sieg und steht auf Tabellenplatz 15. "Es ist nicht so einfach mit vielen neuen Spielern. Wir brauchen Zeit, das ist logisch. Aber ich weiß auch, dass wir schnell ein Spiel gewinnen müssen und ich hoffe, dass das dieses Wochenende passiert", sagte Simonis mit Blick auf das Spiel beim Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Unter der Woche hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass zuletzt mehrere Spieler das Gespräch mit Sportdirektor Schindzielorz gesucht hätten. Dabei sollen sie nicht nur ihre Sorgen über die sportliche Lage geäußert, sondern auch Kritik an Trainingsinhalten, Personalentscheidungen und der Teamführung geübt haben. Schindzielorz wollte das in der Form am Donnerstag nicht bestätigen: "Wir diskutieren intensiver. Auch Themen, die den Sport betreffen, sind auf dem Prüfstand. Es ist aber nicht die Situation entstanden, dass Dinge geäußert wurden, die über das Maß hinausgingen."

Beim Auswärtsspiel gegen den HSV muss Trainer Simonis auf Kilian Fischer verzichten, der wegen einer Sprunggelenksverletzung etwa einen Monat ausfallen wird. Patrick Wimmer hingegen soll seinen Muskelfaserriss auskuriert haben und eine Option für den Kader sein.