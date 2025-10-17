Vor dem Topspiel: Helmer hofft auf den BVB

Der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer glaubt im Duell seiner Ex-Klubs Bayern München und Borussia Dortmund an eine Überraschung der Gäste. "Das ist im Moment die Mannschaft, bei der man erwarten kann, dass sie Bayern mal ärgern kann", sagte Helmer im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online vor dem Bundesliga-Topspiel der beiden Erzrivalen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München.

"Dortmund ist auf jeden Fall die Hoffnung, dass die Bayern vielleicht mal nicht gewinnen", ergänzte der Europameister von 1996. Für den einstigen Verteidiger, der von 1986 bis 1992 für Dortmund und von 1992 bis 1999 bei den Bayern spielte, wäre ein Sieg des Tabellenführers aus München bereits eine Vorentscheidung im Titelkampf. "Wenn sie Samstag gegen Dortmund gewinnen, haben sie sieben Punkte Vorsprung. Das würde sich Bayern dann nicht mehr nehmen lassen", sagte Helmer (60).

Die Bayern gehen mit sechs Siegen aus sechs Spielen in die Partie, der BVB kommt mit dem Selbstvertrauen von 14 Bundesligaspielen ohne Niederlage nach München. Das bislang letzte Duell in der Allianz Arena endete am 29. Spieltag der vergangenen Saison 2:2.