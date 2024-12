Vor Duell am Samstagabend: Werner lobt St. Paulis Defensive

Ole Werner zeigt sich vor dem Duell mit dem FC St. Pauli beeindruckt von der Abwehrstärke des Bundesliga-Neulings: "Das ist eine Mannschaft, die sehr gut verteidigt. Die viertbeste Defensive ist für einen Aufsteiger schon bemerkenswert", sagte der Trainer von Werder Bremen vor der Partie im Hamburger Millerntor am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Dennoch sieht der Coach in den abschließenden Spielen bei St. Pauli, das nur 17 Gegentreffer in den ersten 13 Ligaspielen zugelassen hat, und vor Weihnachten gegen Union Berlin, eine große Möglichkeit, das bisher ordentliche Halbjahr seines Teams zu veredeln. "Die Chance ist da, aus einem guten Halbjahr ein sehr gutes zu machen. Natürlich wollen wir die auch nutzen. Am Ende des Jahres geht es immer um Konzentration und darum, die Körner zusammenzukratzen", sagte Werner.

Verzichten muss der 36-Jährige bei diesem Unterfangen weiter auf Felix Agu - und das auch noch länger als vorerst angenommen. Der Rechtsverteidiger wird mit seiner Außenbandverletzung wohl auch den kompletten Januar ausfallen, wie der Klub am Donnerstag bekannt gab.