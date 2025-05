Vor Relegation: Heidenheim "entschlossen und positiv"

Beim 1. FC Heidenheim blicken sie nach dem verpassten direkten Klassenerhalt voller Zuversicht auf die anstehende Relegation. "Wir haben jetzt in zwei Spielen die Chance, die Liga doch noch zu halten. Und die gehen wir entschlossen und positiv an", sagte Trainer Frank Schmidt nach dem 1:4 (0:2) gegen Werder Bremen am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Die beiden Partien am 22. und 26. Mai gegen den Tabellen-Dritten der 2. Liga seien "die vielleicht wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte", betonte Schmidt. Der Gegner entscheidet sich am Sonntag, das Hinspiel findet am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in Heidenheim statt.

Bis dahin gelte es, "die reguläre Saison abzuhaken und uns auszurichten auf das, was kommt", sagte Schmidt. Und auch Torwart Kevin Müller betonte: "Die letzten 34 Spiele sind ab sofort Geschichte. Wir haben jetzt die große Möglichkeit mit zwei Spielen eine durchwachsene Saison noch ins Positive zu rücken. Vor zwei Monaten wären wir damit absolut zufrieden gewesen."

Anfang März hatte Heidenheim noch den letzten Tabellenplatz belegt, sich im Saisonendspurt aber noch auf Rang 16 vorgekämpft. Entsprechend könne er "gar nicht anders als mich zu freuen", sagte Kapitän Patrick Mainka: "Wir werden gut vorbereitet sein und dann werden wir nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen dürfen."