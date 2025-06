Watzke über Wirtz-Wechsel: "Schade" für die Bundesliga

Hans-Joachim Watzke sieht den bevorstehenden Wechsel von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool als Verlust für die Fußball-Bundesliga. "Vor allem für die DFL (Deutsche Fußball Liga, d. Red) ist es sehr schade, dass so ein Spieler wie Florian Wirtz aus der Bundesliga verschwindet", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund dem kicker: "Ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn er zum FC Bayern gegangen wäre. Das wäre für die Bundesliga besser gewesen."

Mit Blick auf die Entwicklung der Nationalmannschaft spiele Wirtz' Wechsel ins Ausland dagegen "keine große Rolle". Der 22-Jährige "wird auch in Liverpool auf höchstem Niveau spielen", sagte Watzke: "Er hätte sich in München besser mit Musiala einspielen können, aber zwei dermaßen gute Fußballer finden auch so zueinander."

An einer Diskussion, ob Wirtz oder Bayern Münchens Jamal Musiala der bessere Spieler sei, wolle er sich nicht beteiligen. "Wir dürfen doch einfach sehr, sehr glücklich darüber sein, dass wir auf so einer zentralen Position zwei wirkliche Weltklasse-Spieler haben", sagte der 65-Jährige: "Die Aufgabe von (Bundestrainer, d. Red.) Julian Nagelsmann ist es dann, die beiden auf dem Feld so zu positionieren, dass es auch richtig gut funktioniert."

Herausragende Einzelkönner führten nicht automatisch zu Erfolgen. "Kylian Mbappé und Vinicius Junior etwa sind auch zwei Weltklasse-Spieler, dennoch hatte man zuletzt bei Real Madrid nicht das Gefühl, dass es ideal zusammenpasst", sagte Watzke.

Der Wechsel von Wirtz zu Liverpool steht unmittelbar bevor. Vor allem der FC Bayern hatte sich intensiv um den Offensivspieler bemüht, war aber abgeblitzt.