Wechsel perfekt: Publikumsliebling Reis verlässt den HSV

Es hatte sich abgezeichnet, nun herrscht Gewissheit: Publikumsliebling und Aufstiegsheld Ludovit Reis startet nicht mit dem Hamburger SV in die kommende Bundesliga-Saison. Der Niederländer verlässt den HSV in Richtung Club Brügge - das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Reis, der den HSV in der entscheidenden Phase der abgelaufenen Zweitligasaison als Kapitän aufs Feld geführt hatte, unterschrieb bei den Belgiern einen Vertrag bis 2029. Er war 2021 an die Elbe gewechselt und seither 129 Mal für die Hamburger aufgelaufen. Nach dem Aufstieg in diesem Sommer bat Reis, der 20 Tore im HSV-Dress erzielt hat, die Verantwortlichen trotz seines bis 2026 laufenden Vertrages um einen Wechsel.

"Wir haben diesem Wunsch nun nach zahlreichen und intensiven Gesprächen schweren Herzens entsprochen", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. Eigentlich habe man mit Reis weiterarbeiten und "die nächsten Schritte in der Bundesliga gehen" wollen, gestand Kuntz, während Reis sich mit warmen Worten verabschiedete: "Mir ist diese Entscheidung nicht leichtgefallen und ich gehe definitiv mit einem weinenden Auge, aber ich wollte diese Chance unbedingt ergreifen", sagte der Mittelfeldspieler.