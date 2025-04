Wehrle: Bestatter-Erfahrung prägend

Vorstandschef Alexander Wehrle vom Bundesligisten VfB Stuttgart fühlt sich bei Verhandlungen um Millionen-Ablösen oder -Gehälter mitunter in seine Zeit als Bestatter zurückversetzt. "Da denke ich tatsächlich häufig dran und sage: Oh mein Gott, ihr habt Probleme!", sagte Wehrle im Spielmacher-Podcast mit Sebastian Hellmann. Mit dem "wahren Leben" habe der Profifußball bisweilen "wenig zu tun", ergänzte er.

Wehrle (50) arbeitete während des Studiums fünf Jahre lang als Bestatter - eine Zeit, die ihn für sein Leben "am meisten geprägt" habe, wie er berichtete. Es sei schwierig gewesen, mit Menschen ein Verkaufsgespräch zu führen, die "gerade einen ganz lieben Menschen verloren" hatten. Er habe lernen müssen, diese Gespräche "würdevoll" zu gestalten, "und am Ende dennoch was zu verkaufen. Das hat mich unglaublich geprägt."

Außerdem habe ihm diese Zeit gezeigt, "wie wertvoll das Leben ist. Es kann von jetzt auf gleich vorbei sein, für immer." Deshalb wolle er das Leben genießen. "Mein Mann sagt manchmal, ich genieße es zu sehr", sagte Wehrle und lachte. Dann bekomme er zu hören: "Mach doch mal Pause, komm' runter!" Seine Antwort: "Ich hab' nur ein Leben. Ich will arbeiten und das Leben genießen - und das muss zusammenpassen können."