Der SV Werder Bremen trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Horst Steffen. Der SV Werder Bremen zieht Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Horst Steffen. Das gab der Verein bekannt. "Die Verantwortlichen des SV Werder Bremen haben nach intensiven Gesprächen im Anschluss an das 1:1 in der Heimpartie gegen Borussia Mönchengladbach entschieden, Cheftrainer Horst Steffen mit sofortiger Wirkung freizustellen", hieß es in der Pressemitteilung des Bundesligisten. Viele Vierer, Karl fällt durch - Noten und Einzelkritik der FCB-Stars gegen den HSV "Es war eine schwere Entscheidung, aber wir haben nicht mehr die Überzeugung, dass Horst den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg gemeinsam mit der Mannschaft schaffen wird. Diese Erkenntnis wiegt natürlich schwer, gerade weil wir Horst sehr schätzen, aber sie ist das Ergebnis aus der Analyse der sportlichen Situation und den Gesprächen, die wir zuletzt geführt haben. Daher haben wir entschieden, Horst freizustellen“, erklärte Clemens Fritz, Geschäftsführer Profifußball bei Werder.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Später stellte sich Fritz im "Doppelpass" bei "Sport 1" nach der Trennung von Steffen. "Wir sind ein Verein, der geduldig ist und lange wartet. Dennoch war es wichtig, jetzt neue Impulse zu setzen. Deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen", sagte der Ex-Profi, "wir sind in einer Situation, die sehr brenzlig und prekär ist. Wir brauchen jetzt neue Impulse, um den Turnaround zu schaffen".

- Anzeige -

Duarte und Groß betreuen Werder interimistisch Bei einer mögliche Nachfolge-Regelung ließ sich Fritz keine Details entlocken: "Wir schauen sowohl nach Trainern, die frei sind, aber auch nach Trainer, die woanders unter Vertrag stehen. Wir schauen, dass wir schnell eine Lösung herbeiführen können. Ich möchte öffentlich keine Namen diskutieren, aber wir sind dran." Zudem zeigte sich Fritz in der Werder-Krise auch selbstkritisch: "Ich bin für den Sport hier verantwortlich. Ich habe der Mannschaft heute auch gesagt, dass nie eine Person alleine verantwortlich ist. Ich bin da auch kritikfähig, ich sehe mich da auch als verantwortlich an und bin keiner, der in der Krise wegläuft."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bayern-Fans schlagen Alarm: "Titel-Rennen? Noch lange nicht durch"