- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Deadline-Day im Winter 2026: Wann schließt das Transferfenster in den wichtigsten Ligen?

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 21:10 Uhr

Das Ende der Winter-Transferperiode rückt näher. Bis wann können Spieler noch in andere Ligen wechseln? ran hat alle Informationen.

Der Deadline-Day gehört zu den ereignisreichsten Tagen einer jeden Fußball-Saison.

Zwar ist der Tag vor allem während der Sommer-Transferperiode wild, doch auch im Winter gibt es immer wieder wichtige Deals.

Doch bis wann können Spieler in die verschiedenen Ligen wechseln?

ran hat alle Infos zu den wichtigsten Ligen zusammengefasst.

- Anzeige -
- Anzeige -

Deadline-Day im Winter 2026: Wann schließt das Transferfenster in Deutschland?

Deutsche Vereine können bis zum 2. Februar neue Spieler unter Vertrag nehmen. Das Transferfenster endet an einem Montag, da der 31. Januar und der 1. Februar auf ein Wochenende fallen. An diesen Tagen darf das Transferfenster nicht schließen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Was bedeutet der Deadline-Day für die Klubs?

Nach Ablauf der Deadline ist es den Klubs nicht mehr möglich, bei einem anderen Team unter Vertrag stehende Spieler zu verpflichten. Vereinslose Spieler dürfen dagegen weiterhin mit einem Kontrakt ausgestattet werden.

Wichtig: Verkäufe sind immer noch möglich. Und zwar an Klubs aus Ligen, deren Transferfenster noch geöffnet sind.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wann schließt das Transferfenster in anderen Ligen und Ländern?

  • 31. Januar: Katar
  • 2. Februar: Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Dänemark, Schottland, Albanien, Saudi-Arabien
  • 3. Februar: Portugal
  • 6. Februar: Österreich, Griechenland, Türkei
  • 9. Februar: Mexiko
  • 10. Februar: Australien
  • 12. Februar: Tschechien
  • 14. Februar: Ungarn
  • 16. Februar: Schweiz
  • 17. Februar: Kroatien
  • 24. Februar: Bulgarien
  • 25. Februar: Polen
  • 3. März: Brasilien
  • 10. März: Argentinien
  • 27. März: Norwegen
  • 4. April: Finnland
Mehr News und Videos
FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
News

Hamburger SV vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und im Ticker

  • 30.01.2026
  • 21:11 Uhr
Albert Riera soll Kandidat in Frankfurt sein
News

Done Deal! Eintracht Frankfurt stellt neuen Trainer vor

  • 30.01.2026
  • 19:55 Uhr
Sacha BoeyUpdate
News

Bayern-Star lehnt wohl Ligue-1-Angebot ab

  • 30.01.2026
  • 17:58 Uhr

BVB: 1 Jahr Trainer in Dortmund! Niko Kovac zieht Fazit

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0

BVB: Handball-EM? Diesem Team drückt Niko Kovac die Daumen

  • Video
  • 01:00 Min
  • Ab 0
Bleibt Augsburg treu: Jeffrey Gouweleeuw
News

Augsburg verlängert mit verletztem Kapitän Gouweleeuw

  • 30.01.2026
  • 16:01 Uhr
Es läuft für Christian Ilzer und Co.
News

Ilzer kann Nagelsmann-Rekord einstellen

  • 30.01.2026
  • 15:06 Uhr
Zurück in Heidenheim: Eren Dinkci
News

Leihe bis Saisonende: Heidenheim holt Dinkci zurück

  • 30.01.2026
  • 14:51 Uhr

FC Bayern - Kompany nach Goretzka-Abgang: "Gespräche waren ehrlich und hart"

  • Video
  • 02:49 Min
  • Ab 0
Gelingt ihm noch ein Sieg mit den Profis? Dennis Schmitt
News

Schmitt mahnt zur Ruhe: "Das bringt nichts"

  • 30.01.2026
  • 14:37 Uhr