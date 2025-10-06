Werder monatelang ohne Agu

Verletzungspech für Werder Bremen: Der nigerianische Nationalspieler Felix Agu wird dem Fußball-Bundesligisten monatelang fehlen. Agu hat beim 1:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli am Samstag eine Verletzung der Syndesmose erlitten. Dies ergaben Untersuchungen am Montagvormittag.

Aktuell werden laut Klubangaben die verschiedenen Therapieoptionen geprüft, über das Vorgehen soll zeitnah eine Entscheidung getroffen werden. "Es tut mir wahnsinnig leid für Felix", sagte Trainer Horst Steffen: "Wir werden alles dafür tun, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird. Leider müssen aber wir davon ausgehen, dass Felix uns längerfristig fehlen wird."