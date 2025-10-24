Werder trauert um Vizeweltmeister Lorenz

Der Fußball-Bundesligist Werder Bremen trauert um seine Vereinslegende Max Lorenz. Der Vizeweltmeister von 1966 und WM-Dritte von 1970 wurde 86 Jahre alt. "Mit Max Lorenz verlieren wir eines der größten Bremer Fußball-Idole aller Zeiten. Sein Tod macht uns zutiefst traurig", sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald.

Lorenz absolvierte zwischen 1965 und 1970 insgesamt 19 Länderspiele für Deutschland. Bei der WM 1966 in England stand er ohne Einsatz im Kader, vier Jahre später wurde er beim Spiel um Platz drei gegen Uruguay (1:0) eingewechselt - es war sein letzter Einsatz im DFB-Trikot.

Für Werder absolvierte der gebürtige Bremer 176 Bundesliga-Spiele, gewann 1961 den DFB-Pokal und 1965 die deutsche Meisterschaft. Von 1969 bis 1972 folgten weitere 71 Ligaspiele für Eintracht Braunschweig. "Max hat sich immer dem SV Werder verbunden gefühlt und war bis zuletzt ein Aushängeschild unseres Vereins", sagte Hess-Grunewald.

In Erinnerung an Max Lorenz spielte Werder am Freitagabend gegen den 1. FC Union Berlin mit Trauerflor.