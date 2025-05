Werner zu Ducksch-Gerüchten: "Aktuell weiß ich von nichts"

Ole Werner hat die Berichte über einen bevorstehenden Abschied von Stürmer Marvin Ducksch gelassen kommentiert. "Gerüchte über Marvin Ducksch in der Sommerpause sind so alt wie Marvin Ducksch selbst", sagte der Trainer von Werder Bremen: "In der Zeit, in der ich hier bin, haben wir jeden Sommer darüber gesprochen, am Ende ist er immer Werder-Spieler geblieben."

Zuletzt hatte unter anderem der Kicker berichtet, dass die Zeit des Ex-Nationalspielers Ducksch an der Weser trotz eines Vertrages bis 2026 im Sommer zuende gehen könnte. "Es ist für einen Verein wie Werder immer so: wenn Angebote in einer gewissen Größenordnung kommen, die attraktiv für Verein und Spieler sind, dann setzt man sich zusammen", sagte Werner: "Aber aktuell weiß ich von nichts. Die Transferphase ist auch noch etwas entfernt."

Erstmal geht es für Werder darum, die Chance auf einen Europapokal-Platz mit einem Erfolg gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu wahren. "Wenn wir noch in der Tabelle klettern wollen, müssen wir das Spiel gewinnen", sagte Werner: "Gleiches gilt für den Gegner. Beide Mannschaften werden auf Sieg spielen."