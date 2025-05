Wieder kein Tor: St. Pauli stellt Tasmania-Rekord ein

Großer Jubel auf St. Pauli: Die Kiezkicker bleiben auch nach dem 0:2 (0:1) gegen den VfL Bochum in der Bundesliga. Und diesen Erfolg hat sich die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin vor allem dank der starken Defensive erarbeitet - in der Offensive herrschte hingegen ziemliche Flaute. Und so hat St. Pauli diese Bundesliga-Saison einen Negativ-Rekord des legendären Teams von Tasmania Berlin eingestellt.

Der Tabellen-14. blieb in elf der 17 Heimspiele in dieser Saison ohne eigenen Treffer. In der Bundesliga-Historie gab es zuvor bisher nur ein Team, das in einer Spielzeit in elf Heimspielen torlos blieb - 1965/66 die berühmt-berüchtigten Absteiger von Tasmania Berlin.

Mit nur 28 eigenen Treffern stellt St. Pauli in dieser Saison auch die mit Abstand erfolgloseste Offensive. Aber das dürfte den Fans der Hamburger nach dem vierten Klassenerhalt der Vereinsgeschichte ziemlich egal sein.