Wirtz-Transfer zu Liverpool statt FC Bayern: Viel Lob für Entscheidung des DFB-Stars

Der FC Bayern dagegen geht leer aus. Das bestätigte auch Präsident Herbert Hainer. "Max Eberl hat mich informiert, dass Florian Wirtz wohl zu Liverpool tendiert", so Hainer am Samstag gegenüber der Münchner "Abendzeitung".

Für Wirtz sei "wichtig, dass er spielt und seine Entwicklung so weitergeht" wie bislang. "Wenn er das Gefühl hat, bei Liverpool ist er am besten aufgehoben, dann soll er es machen", sagte Nagelsmann.

Dass der 22-Jährige künftig nicht an der Seite von Jamal Musiala wirbeln dürfte, sieht der Bundestrainer gelassen. "Bayern wäre sicherlich auch nicht verkehrt gewesen." Es seien aber "zwei Spieler, die sich auch so finden auf Nationalmannschaftsebene, wenn sie nicht beim gleichen Klub spielen".

Nach Ansicht von Hamann passt Liverpool gut zu Wirtz. "Unter Arne Slot passiert ja wirklich etwas in Liverpool. Sie werden noch zwei oder drei andere Spieler holen oder holen wollen, so wie ich das höre. Deswegen glaube ich, dass Wirtz eine sehr gute Entscheidung getroffen hat."

Matthäus: Bayern lehnt sich zu weit aus dem Fenster

Lothar Matthäus zeigte sich überrascht. "Ich persönlich dachte auch, dass Florian noch die nächsten Jahre in Deutschland bleiben will. Er nimmt eine große Herausforderung an. Es ist nicht nur ein neuer Klub: Es ist eine neue Mentalität, eine neue Sprache. Aber: Dieser Schritt zeigt auch, dass er keine Angst hat", so der TV-Experte in "Bild".

Aber: Wirtz glaube zurecht zu 100 Prozent an sich und seine Fähigkeiten: "Ich traue ihm absolut zu, dass er sich bei Liverpool und in der Premier League durchsetzt. Er muss sich vor niemanden verstecken. Ein Jahr vor der WM ist der Wechsel auch ein Risiko, ein Sprung ins Ungewisse – aber sein Umfeld, seine Familie wird ihn dabei sicher sehr gut unterstützen."