Wohlgemuth über Bayern-Berichte: Planen "fest" mit Woltemade

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hat gelassen auf die angebliche Einigung des Rekordmeisters Bayern München mit Nick Woltemade reagiert und dabei die klare Haltung des VfB Stuttgart betont. "Wir planen fest mit Nick und wollen auch im kommenden Jahr von seinen sportlichen Qualitäten profitieren. Dazu gibt es kein alternatives Planungsszenario", sagte Wohlgemuth der Bild-Zeitung.

Weiter sagte er: "Dass anderen diese Entwicklung nicht verborgen geblieben ist und jetzt fast jeden Tag vom Interesse anderer Vereine zu lesen ist, ändert nichts an der Tatsache, dass der Weg von Nick bei uns noch lange nicht beendet ist."

Am Donnerstag hatten sowohl Sky als auch die Bild berichtet, dass sich Bayern München mit Nationalspieler Woltemade über einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt haben soll. Am Rande des Basketball-Finals der Bayern gegen Ulm sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer: "Nick Woltemade hat sich gut entwickelt. Wir sind happy, dass er in der U21 so gut spielt. Man muss sehen: Ob er mal für Bayern spielt, steht in den Sternen."

Aktuell sorgt Woltemade, der zuletzt bereits sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben hatte, bei der U21-EM für Furore. Am Samstag (21.00 Uhr/Sat.1) spielt der 23-Jährige mit dem deutschen Team im Finale gegen England um den Titel.