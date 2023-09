Wolfsburg wohl ohne zwei Verteidiger gegen Frankfurt

Anzeige

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wohl ohne Moritz Jenz und Rogerio auskommen müssen. Innenverteidiger Jens plagen Sprunggelenksschmerzen, bei Linksverteidiger Rogerio zwickt die linke Wade. Bei beiden sehe es für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) "nicht so gut aus", sagte VfL-Trainer Niko Kovac auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Ansonsten sind alle Wolfsburger bis auf die Langzeitverletzten fit.

Die Wölfe stehen mit neun Zählern momentan auf Platz sieben der Tabelle. Frankfurt hat zwei Zähler weniger und rangiert direkt dahinter. "Wir haben einen ordentlichen Start hingelegt", sagte Kovac: "Wir müssen jetzt zusehen, dass wir das Heimspiel gegen die Eintracht nutzen und drei Punkte holen. Wir wollen viele Heimspiele gewinnen, weil uns das die Möglichkeit eröffnet, unsere Ziele konkreter werden zu lassen und zu erreichen."