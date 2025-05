Zu teuer? ManCity zieht sich angeblich aus Wirtz-Poker zurück

Starcoach Pep Guardiola und Manchester City haben sich laut mehrerer Medien aus dem Transferpoker um Florian Wirtz verabschiedet. Die BBC, Sky und ESPN berichteten dies am Montag übereinstimmend, die hohen Kosten für eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers von Bayer Leverkusen werden als Grund für den angeblichen Rückzug der Skyblues genannt.

Nach Gesprächen mit Bayer Leverkusen und der Wirtz-Seite in Manchester in der vergangenen Woche richte City seine Aufmerksamkeit auf andere Spieler, schreibt ESPN. Die BBC berichtet, dass City das ursprüngliche Interesse an Wirtz zurückziehe, die Verantwortlichen seien aufgrund der aus ihrer Sicht zu hohen Kosten des Deals besorgt. Laut Sky sei das Interesse "abgekühlt". Der Marktwert des Ausnahmekönners beträgt 140 Millionen Euro.

Wirtz war in Manchester als möglicher Nachfolger von Kevin De Bruyne gehandelt worden, der Belgier verlässt den Klub im Sommer. Auch der deutsche Rekordchampion Bayern München und der englische Meister FC Liverpool werden mit Wirtz in Verbindung gebracht. In Leverkusen besitzt der 22-Jährige noch einen Vertrag bis 2027, fast täglich kommen derzeit neue Gerüchte im Wirtz-Poker auf.