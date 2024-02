Zwei Spiele Sperre für Mainzer Ngankam

Anzeige

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im Abstiegskampf in den nächsten beiden Spielen auf seinen Stürmer Jessic Ngankam verzichten. Der 23-Jährige wurde nach seiner Roten Karte beim 1:2 am vergangenen Freitag beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen (1:2) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Partien gegen Borussia Mönchengladbach und bei Bayern München gesperrt. Ngankam war in der 80. Minute wegen groben Foulspiels vom Platz gestellt worden.