"Toni" vermisst Toni: Rüdiger trauert Kroos nach

"Toni" vermisst Toni: Nationalspieler Antonio Rüdiger weint seinem alten Kumpel Toni Kroos so manche Träne nach. "Wir müssen uns erst noch finden, denn wir haben in Toni Kroos einen sehr wichtigen Spieler verloren", sagte der Abwehrspieler von Real Madrid nach dem etwas glücklichen 3:1 (0:0) beim Auftakt des Titelverteidigers in die Champions League gegen den deutschen Vizemeister VfB Stuttgart.