Barca schießt sich für den Clásico warm

Der FC Barcelona hat sich in der Champions League für den Clásico gegen Real Madrid schon einmal warm geschossen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am dritten Ligaspieltag gegen Olympiakos Piräus hochverdient mit 6:1 (2:0) und landete den zweiten Sieg. Barca hatte zuletzt in der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint Germain mit 1:2 verloren. Am Sonntag sind die Katalanen im mit Spannung erwarteten La-Liga-Topspiel beim Spitzenreiter Real gefordert.

Dem 22 Jahre alten Fermín López gelangen beim Schützenfest gleich drei Treffer (7., 38. und 76.). Jungstar Lamine Yamal (68.) per Foulelfmeter nach Videobeweis und Marcus Rashford (74. und 79.) erzielten die weiteren Tore für Barca. Olympiakos war zwischenzeitlich durch Ayoub El Kaabi per Handelfmeter nach Videobeweis (53.) zum Anschluss gekommen. Die Griechen spielten ab der 57. Minute allerdings in Unterzahl: Santiago Hezze sah Gelb-Rot.

Flick blieb diesmal entspannt an der Seitenlinie. Nach seinem Platzverweis und dem emotionalen Ausbruch am vergangenen Wochenende hatte der frühere Bundestrainer Besserung gelobt. "Ich mag es nicht, wenn ich mich so im Fernsehen sehe, und ich möchte nicht, dass meine Enkel ihren Großvater so sehen", hatte Flick vor der Partie gegen Piräus gesagt.

Im zweiten frühen Spiel der Champions League verpasste Qairat Almaty gegen Pafos FC beim 0:0 seinen ersten Erfolg. Dabei spielten die Kasachen fast das gesamte Spiel in Überzahl. Joao Correira hatte bereits in der vierten Minute nach grobem Foulspiel die Rote Karte gesehen.