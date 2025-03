Bayern gegen Bayer: Zahlenspiele

Erstmals treffen Bayern München und Bayer Leverkusen international aufeinander. Im Achtelfinale der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) und am 11. März geht es auch um die aktuelle Vormachtstellung im deutschen Fußball. In der vergangenen Saison hatte die Werkself den Rekordmeister zumindest national vom Thron gestoßen. Der SID bietet vor dem brisanten Duell einige Zahlen:

4: Über vier Jahre hat der FC Bayern kein Heimspiel in der Königsklasse mehr verloren. In dieser Zeit gab es 16 Siege und fünf Remis. Die letzte Heimpleite war ein 2:3 unter Hansi Flick gegen Paris Saint-Germain im April 2021. Diese führte zum Aus im Viertelfinale.

6: In den sechs Spielen unter Xabi Alonso verlor die Werkself nicht einmal gegen die Bayern: 2:1, 2:2, 3:0, 1:1, 1:0, 0:0 lauteten die Ergebnisse. Den letzten Münchner Sieg gegen Bayer gab es vor zweieinhalb Jahren am 30. September 2022 (4:0).

11: Deutsch-deutsche Duelle in der Champions League bzw. dem Europapokal der Landesmeister haben Seltenheitswert. Das erste von insgesamt elf trugen 1982/83 der BFC Dynamo und der Hamburger SV aus, im bislang letzten gewann der FC Bayern im Finale 2013 gegen Borussia Dortmund. Insgesamt waren die Münchner an neun deutsch-deutschen Duellen beteiligt - Vereine aus der ehemaligen DDR inklusive. Es gab nur eine Niederlage: 0:1 n.V. 1998 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den BVB.

15: Harry Kane hat seit seinem Wechsel im Sommer 2023 bereits 15 Treffer für die Münchner in der Champions League geschossen. Nur Kylian Mbappé erreicht in diesem Zeitraum den gleichen Wert.

21: Der FC Bayern steht bereits zum 21. Mal im Achtelfinale der Königsklasse. Seit der Reform zur Saison 2003/04 erreichte nur Real Madrid (22-mal) häufiger die Runde der letzten 16 Teams. Zuletzt schieden die Bayern 2019 im Achtelfinale gegen Liverpool (0:0/1:3) aus. Leverkusen steht zum achten Mal im Achtelfinale. Nur zweimal (2002/Finale und 1998/Viertelfinale) überstand Bayer die Runde der letzten 16.

92: So oft trafen die beiden Klubs in der Bundesliga seit 1979 aufeinander. Die Bilanz: 52 Bayern-Siege bei jeweils 20 Unentschieden und 20 Bayer-Siegen. Tordifferenz 174:109. Dazu gab es acht Spiele im DFB-Pokal. Die Bayern setzten sich sechs Mal durch, verloren aber in dieser Saison im Achtelfinale (0:1). Zweimal gewannen die Bayern noch im Ligapokal gegen Bayer.

150: Bayern-Kapitän Manuel Neuer steht am Mittwoch vor seinem 150. Champions-League-Spiel. Damit wäre er nach Iker Casillas (177 Einsätze insgesamt) erst der zweite Torhüter, der diesen Meilenstein in diesem Wettbewerb erreicht. Nur Thomas Müller hat aus der aktuellen Bayern-Mannschaft mehr CL-Spiele absolviert (160). Rekordspieler ist Cristiano Ronaldo (183).

883: Der Münchner Joshua Kimmich hat in dieser CL-Saison bereits 883 erfolgreiche Pässe gespielt. Dies ist genauso Bestwert wie 174 linienbrechende Pässe an den Mann und 30 Torschussvorlagen.