BVB: Elfmeter-Entscheidung gegen Bergamo lässt das Netz durchdrehen - Krstovic-Foto im Fokus

Borussia Dortmund ist in der Champions League nach einer bitteren 1:4-Niederlage gegen Atalanta Bergamo ausgeschieden. Das Netz reagiert - Spott und Leid liegen dabei nah beieinander.

Der BVB ist raus aus der Champions League!

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel standen die Chancen auf ein weiterkommen noch gut, doch BVB-Kennern sollte es schon damals den Angstschweiß auf die Stirn getrieben haben. Denn es war eine Ausganglage, die für Dortmund prädestiniert zum Ausscheiden war.

Und so sollte es auch kommen. Dramatisch, keine Frage. Aber genau das sorgte auch für zahlreiche Netzreaktionen - und zur großen Frage: Foul oder nicht?