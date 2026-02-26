- Anzeige -
- Anzeige -
Aus in der Champions league

BVB: Elfmeter-Entscheidung gegen Bergamo lässt das Netz durchdrehen - Krstovic-Foto im Fokus

  • Veröffentlicht: 26.02.2026
  • 11:54 Uhr
  • ran.de

Borussia Dortmund ist in der Champions League nach einer bitteren 1:4-Niederlage gegen Atalanta Bergamo ausgeschieden. Das Netz reagiert - Spott und Leid liegen dabei nah beieinander.

Der BVB ist raus aus der Champions League!

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel standen die Chancen auf ein weiterkommen noch gut, doch BVB-Kennern sollte es schon damals den Angstschweiß auf die Stirn getrieben haben. Denn es war eine Ausganglage, die für Dortmund prädestiniert zum Ausscheiden war.

Und so sollte es auch kommen. Dramatisch, keine Frage. Aber genau das sorgte auch für zahlreiche Netzreaktionen - und zur großen Frage: Foul oder nicht?

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Netzreaktionen zum BVB-Aus

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -
- Anzeige -

BVB-Fans die Leidtragenden

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Mehr News und Videos
Euphorie bei Atalanta
News

"Ein Meisterwerk": Italien feiert Bergamo

  • 26.02.2026
  • 10:08 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 26.02.2026
  • 09:59 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 26.02.2026
  • 08:42 Uhr
Champions-League-Auslosung
News

Champions League: Auslosung des Achtelfinals im TV, Stream und Ticker

  • 26.02.2026
  • 08:39 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 26.02.2026
  • 08:37 Uhr
25.02.2026, Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund, UEFA Champions League, Playoffs-Rückspiel Elfmeter Emre Can (Borussia Dortmund, 23) Regulations prohibit any use of photographs as image sequence...
News

Fünfter CL-Startplatz trotz BVB-Scheitern weiter möglich

  • 26.02.2026
  • 08:32 Uhr
UEFA Champions League soccer match Real Madrid vs Benfica at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain. 25 February 2026 Real Madrid fans 900 Cordon Press PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESP 900 CordonxPre...
News

Nächster Skandal bei Real Madrid: Verein reagiert umgehend

  • 26.02.2026
  • 07:30 Uhr
Schlotterbeck sieht die Rote Karte
News

Rechtfertigung: Rote Karte für Nico Schlotterbeck ein Rätsel

  • 26.02.2026
  • 07:11 Uhr
Vinicius Junior stand erneut im Mittelpunkt
News

"Der Tanz geht weiter": Lob für entscheidenden Vinícius

  • 26.02.2026
  • 06:56 Uhr
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) jubelt, Bundesliga, VfL Wolfsburg v Borussia Dortmund, Volkswagen Arena am 07. February 2026 in Wolfsburg, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenner DeFodi Im...
News

BVB: Letzte Chance bei Schlotterbeck verspielt?

  • 26.02.2026
  • 06:55 Uhr