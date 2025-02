BVB will "mit kleinen Schritten" aus der Krise

Die Aufgabe in der Champions League gemeistert, und nun in der Bundesliga rasch nachlegen: Borussia Dortmund will sich mit "kleinen Schritten" aus seiner tiefen Sinnkrise herausarbeiten, betonte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 0:0 im Play-off-Rückspiel gegen Sporting Lissabon, das den Einzug ins Achtelfinale sicherte.