Die Mailänder haben in zwei epischen Halbfinal-Spielen den FC Barcelona um den deutschen Trainer Hansi Flick aus dem Wettbewerb geworfen. PSG setzte sich im Halbfinale mit zwei knappen Siegen (1:0, 2:1) gegen den englischen Topklub FC Arsenal durch.

Am 31. Mai 2025 treffen im Finale der Königsklasse in der Münchner Allianz Arena Paris Saint-Germain und Inter Mailand aufeinander und es kommt zur Entscheidung um den Gewinn des begehrten Henkelpotts (ab 21:00 Uhr im Livestream auf JOYN) .

Der neue Sieger der Champions League wird am Samstagabend gekrönt.

Am Samstagabend stehen sich Paris Saint-Germain und Inter Mailand im Finale der Champions League gegenüber. ran hat die wichtigen News und Infos zum Endspiel im Liveticker.

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze

ran hat die wichtigsten News zum Finale der Champions League 2025 in München im Liveticker.

+++ Update, 31. Mai, 10:08 Uhr: PSG oder Inter? Der Gewinner erhält eine Rekordsumme +++

Der Sieger des Champions-League-Finales in der Münchener Allianz Arena am Samstagabend (ab 21 Uhr live im kostenlosen Stream bei Joyn) bekommt 10,5 Millionen Euro - so viel wie noch nie.

Laut "DPA" kann der Gewinner des Finales damit in der gesamten Champions-League-Saison auf Einnahmen von 150 Millionen Euro kommen, auch das ist ein Rekord. Der Vorjahressieger Real Madrid nahm insgesamt 138,8 Millionen ein.

Ein Grund für die gestiegenen Einnahmen ist das neue Format der Königsklasse mit der Ligaphase in der Vorrunde.