Am Samstagabend stehen sich Paris Saint-Germain und Inter Mailand im Finale der Champions League gegenüber. ran hat die wichtigen News und Infos zum Endspiel im Liveticker. Der neue Sieger der Champions League wird am Samstagabend gekrönt. Am 31. Mai 2025 treffen im Finale der Königsklasse in der Münchner Allianz Arena Paris Saint-Germain und Inter Mailand aufeinander und es kommt zur Entscheidung um den Gewinn des begehrten Henkelpotts (ab 21:00 Uhr im Livestream auf JOYN). UEFA-Boss Ceferin: Neue Champions League ein "riesiger Erfolg"

Messi nennt schönstes Tor seiner Karriere - es soll zu Kunstwerk werden Die Mailänder haben in zwei epischen Halbfinal-Spielen den FC Barcelona um den deutschen Trainer Hansi Flick aus dem Wettbewerb geworfen. PSG setzte sich im Halbfinale mit zwei knappen Siegen (1:0, 2:1) gegen den englischen Topklub FC Arsenal durch.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze Spielplan

Torjäger

Anzeige

ran hat die wichtigsten News zum Finale der Champions League 2025 in München im Liveticker.

Anzeige

+++ Update, 31. Mai, 20:47 Uhr: Die Show läuft +++ Es ist alles bereitet, die Band legt mit ihrem aktuellen Hit "The Emptiness Machine" los. Auf der relativ klein gehaltenen Bühne zeigt Linkin Park, warum sie zu den besseren Live-Bands gehört. Begleitet wird das Ganze von einer Menge Feuerwerk und Licht-Effekten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. Mai, 20:41 Uhr: Vorbereitungen laufen +++ Die Vorbereitungen für die "Kick Off Show" auf dem Rasen der Allianz Arena laufen. Bald dürfte es dann auch losgehen und vor allem laut werden.

+++ Update, 31. Mai, 20:35 Uhr: Viel Kritik für die Show +++ Was die Eröffnungsshows vor Fußballspielen gemeinsam haben: Sie bekommen gerne viel Kritik ab, teilweise auch Häme, weil sie oft als negative Folge des modernen, kommerziellen Fußballs angesehen werden. Wir dürfen gespannt sein, wie die Fans und Zuschauer auf den Auftritt der legendären Rockband reagieren.

Anzeige

+++ Update, 31. Mai, 20:25 Uhr: Neues Album mit neuer Frontfrau +++ Linkin Park tritt übrigens in einer neuen Formation auf. Nachdem sich Sänger Chester Bennington im Juli 2017 das Leben nahm, pausierte die Band zunächst.Am 6. September 2024 stellte die Band ihre neue Frontfrau Emily Armstrong vor. Im November veröffentlichte die Band das Album "From Zero". Jüngst gewann die Band bei den "American Music Awards" mit der Single "The Emptiness Machine" in der Kategorie "Favorite Rock Song".

Anzeige

+++ Update, 31. Mai, 20:20 Uhr: Aufstellungen sind da +++ Inzwischen sind auch die Aufstellungen der beiden Mannschaften da. Große Überraschungen gibt es keine. Inter: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Calhanoglu, Dimarco – Barella, Mkhitaryan – Martinez, Thuram PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Nationalspieler Yann Bisseck sitzt wie erwartet zunächst auf der Bank. Inter-Trainer Simone Inzaghi verzichtet in der Startaufstellung auf den 24 Jahre alten Verteidiger, der als einziger deutscher Profi im Endspiel von München steht.

Anzeige

+++ Update, 31. Mai, 20:15 Uhr: Eröffnungsshow mit Linkin Park +++ Seit einigen Jahren ist eine Eröffnungsshow fester Bestandteil des Endspiels. So auch heute in der Allianz Arena in München. Und die Organisatoren fahren auf: Headliner der Show ist "Linkin Park". Die legendäre Rockband meldete sich zuletzt mit ihrem ersten Album nach sieben Jahren Pause zurück. Sie servieren eine Setlist, mit der sie sowohl an ihre Vergangenheit erinnern als auch ihre neue musikalische Ausrichtung zeigen wollen. Diese Eröffnungsshow sei eine völlig neue Erfahrung, teilte die Band im Vorfeld mit, "und wir freuen uns darauf, einige unserer Lieblingssongs aus der Vergangenheit und Gegenwart mit den Tausenden im Publikum und den Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt zu teilen."

Anzeige

+++ Update, 31. Mai, 19:45 Uhr: Ausschreitungen zwischen beiden Lagern +++ Wo Fußball-Fans aufeinandertreffen, sind Reibereien nicht weit. In den sozialen Medien machen Clips und Bilder die Runde von einzelnen Auseinandersetzungen und Prügeleien, so zum Beispiel in einer U-Bahn.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Daneben berichtet die "Bild" davon, dass Inter-Fans am Bahnhof Fröttmaning Steine auf PSG-Anhänger geworfen haben. Fans der Italiener befanden sich zeitweise auf dem Gleis. Am Bahnhof sei es zu Schlägereien zwischen den Fanlagern gekommen.

+++ Update, 31. Mai, 18:25 Uhr: U-Bahn-Chaos auf dem Weg zum Stadion +++ Bei der Münchner U-Bahn-Linie 6, die in Richtung Allianz Arena fährt, kommt es aktuell am Marienplatz zur Blockabfertigung bei den Fahrgästen aufgrund des hohen Aufkommens. "Es gibt keine Störung. Es staut sich gerade einfach nur", hieß es dazu vonseiten der Münchner Polizei zu ran.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. Mai, 17:30 Uhr: Riesige Vorfreude bei PSG-Fans +++ Die Anhänger des französischen Topklubs und Champions-League-Finalisten feierten in der Münchner Innenstadt schon einige Stunden vor Beginn des Endspiels gegen Inter.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. Mai, 14:45 Uhr: Inter-Fans "erobern" Odeonsplatz +++ Die tausenden Tifosi von Inter Mailand machen die Fanzone am Münchner Odeonsplatz und auch den Marienplatz schon Stunden vor dem Finale in der Allianz Arena zur riesigen Party-Meile. Auf einer riesigen Leinwand wird Inters Weg ins Finale der Königsklasse gezeigt, zudem legt DJ Marietto auf.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. Mai, 10:08 Uhr: PSG oder Inter? Der Gewinner erhält eine Rekordsumme +++ Der Sieger des Champions-League-Finales in der Münchener Allianz Arena am Samstagabend (ab 21 Uhr live im kostenlosen Stream bei Joyn) bekommt 10,5 Millionen Euro - so viel wie noch nie. Laut "DPA" kann der Gewinner des Finales damit in der gesamten Champions-League-Saison auf Einnahmen von 150 Millionen Euro kommen, auch das ist ein Rekord. Der Vorjahressieger Real Madrid nahm insgesamt 138,8 Millionen ein. Ein Grund für die gestiegenen Einnahmen ist das neue Format der Königsklasse mit der Ligaphase in der Vorrunde.

+++ Update, 30. Mai, 20:02 Uhr: Eigene Fanzonen für PSG und Inter am Finaltag in München +++ Für die Anhänger des französischen Meisters Paris Saint-Germain gibt es am Samstag am Königsplatz eine Fanzone mit einer Kapazität von bis zu 18.000 Personen. Die Inter-Tifosi treffen sich hingegen am Odeonsplatz, dort können bis zu 16.500 Fans in den Stunden vor dem Finale von München feiern. Geöffnet werden die beiden Fanzonen am Samstag ab 11 Uhr.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. Mai, 17:48 Uhr: Inter-Coach Inzaghi nach dem Finale in die Wüste? +++ Nach dem Champions-League-Finale am Samstag (ab 21 Uhr live im kostenlosen Stream bei Joyn) und dem möglichen Gewinn des Henkelpotts könnte Inter-Coach Simone Inzaghi möglicherweise seinen Abschied nehmen. Laut "Sky Sports" wird ein Wechsel des 49-Jährigen nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal immer wahrscheinlicher. Demnach sollen die Saudis schon seit Wochen um den Inter-Erfolgscoach werben und nun einen Durchbruch errungen haben. Zuletzt soll sich eine mögliche Verlängerung von Inzaghi bei Inter über den Sommer 2026 hinaus nicht ergeben haben, nachdem der Trainer einerseits beträchtlich mehr Mittel für seinen zukünftigen Kader gefordert haben soll und zudem eine beträchtliche Gehaltserhöhung. Aktuell dürfte Inzaghi bei den "Nerazzurri" dem Bericht zufolge fünf Millionen Euro jährlich kassieren. Im zahlungskräftigen Wüstenstaat winkt dem Erfolgstrainer offenbar ein Vielfaches dessen.