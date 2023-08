Champions League in Hamburg: 20 Prozent der Tickets verkauft

Anzeige

Die Champions-League-"Heimspiele" des ukrainischen Fußballmeisters Schachtar Donezk im Hamburger Volksparkstadion sind ein Publikumsmagnet. Wie der Hamburger SV am Samstag mitteilte, wurden in den ersten zehn Stunden des Ticketverkaufs bereits 10.000 Pakete durch HSV-Mitglieder und Dauerkarteninhaber erworben.

Auch die VIP- und Business-Seats-Angebote an die aktuellen Abo-Kunden lösten laut HSV "rege Nachfragen" aus. 20 Prozent der zur Verfügung stehenden 51.500 Eintrittskarten für die drei Champions-League-Spiele im Volkspark seien bereits verkauft.

Schachtar kann aufgrund des russischen Angriffskriegs nicht in der heimischen Donbass Arena spielen und war in der vergangenen Saison nach Warschau ausgewichen. Terminliche Probleme erforderten nun einen neuen Spielort für Donezk.

In der Gruppenphase ab dem 19./20. September könnte Schachtar auch auf deutsche Klubs treffen. Bei der Auslosung am 31. August könnten Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig in der Staffel der Ukrainer landen.