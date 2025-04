Anzeige

"Ich will kein Gejammer wegen der verletzten Spieler. Ich möchte mich nur darauf fokussieren, was passieren kann, wenn wir gewinnen", sagte der Belgier am Tag vor dem Spiel auf der Pressekonferenz an der Säbener Straße. Immerhin träumen die Münchner immer noch vom "Finale dahoam" in der Königsklasse. Doch welche Optionen hat Kompany nach den jüngsten Rückschlägen nun gegen Inter in Sachen Aufstellung, um die extrem unangenehmen Italiener zu knacken? ran gibt einen Überblick.

Torhüter Auch am Dienstag gegen Inter wird Jonas Urbig wieder im Bayern-Tor stehen. Der U21-Nationalkeeper ersetzt erneut Stammkraft Manuel Neuer. D er Routinier ist zwar wieder im Training nach einem überstandenen Muskelfaserriss, ein Einsatz gegen Inter kommt aber noch zu früh. Wie Kompany auf der PK erklärte, sei Neuers Einsatz in Rückspiel in San Siro ebenfalls noch nicht sicher.

Abwehr Rechts in der Viererkette ist Konrad Laimer gesetzt. Wie der Österreicher auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel noch mal erklärte, hat er sich mittlerweile mit seiner Rolle dort angefreundet, obwohl er in der Vergangenheit stets behauptete, dass die zentrale Mittelfeldposition sein klar bevorzugtes Einsatzgebiet sei. Die Innenverteidigung stellt sich aufgrund des Ausfalls von Dayot Upamecano quasi von selbst auf. Wie schon zuletzt, werden Eric Dier und Min-Jae Kim im Abwehrzentrum des Rekordmeisters auflaufen. Links wird voraussichtlich - wie zuletzt am Wochenende in Augsburg getestet - Josip Stanisic die Außenverteidiger-Position bekleiden. Damit würde der eigentliche Rechtsverteidiger den Vorzug vor Raphael Guerreiro bekommen.

Oder greift Kompany doch kurzfristig vor dem Inter-Spiel in die taktische Trickkiste und stellt sein System auf Dreierkette mit Stanisic, Kim und Dier um? Dann könnten Guerreiro links und Laimer rechts ihre Stärken nach vorne ausspielen und wären defensiv besser abgesichert. Sportvorstand Max Eberl schloss eine solche Systemumstellung zuletzt aber nahezu aus. "Ohne, dass ich mit Vinnie überhaupt darüber gesprochen habe: Aber in der jetzigen Situation einen Systemwechsel zu machen? Warum? Es funktionieren Dinge, es sind Abläufe automatisiert, jeder weiß, wie wir spielen wollen. Ein System ist auch fließend auf dem Platz. Aber jetzt grundsätzlich von einer Dreierkette zu sprechen, damit würde mich Vinnie überraschen", sagte Eberl.

Mittelfeld/Angriff Im Mittelfeld bzw. im Angriff hat Coach Kompany weniger Sorgen, weil weniger Ausfälle. Im Prinzip stehen fünf von sechs Positionen fest. Auf der Doppelsechs werden wie gewohnt Joshua Kimmich und Leon Goretzka auflaufen. Die beiden Außen in der offensiven Mittelfeld-Dreierreihe sind mit Michael Olise und Leroy Sane quasi fix, ebenso der Einsatz des zentralen Stürmer und Toptorjägers Harry Kane. Damit bleibt die einzig offene Frage für Kompany, wie er den Ausfall von Jamal Musiala ersetzen möchte. "Wir haben schon in der Vergangenheit ohne Jamal Musiala gespielt, dabei teilweise kreative Lösungen gefunden", sagte der Belgier am Tag vor der Inter-Partie, "so ein Talent wie Jamal kann man nicht 1:1 ersetzen, keine Chance. Aber wir können es kollektiv kompensieren".

