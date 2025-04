Vor dem Champions-League-Duell mit Inter Mailand wendet sich Thomas Müller mit einer Videobotschaft direkt an die Fans. Die scheidende Vereinslegende ordnet das Geschehen der letzten Tage ein.

Die Personalie Thomas Müller hat den FC Bayern München in den vergangenen Tagen in Atem gehalten. Der Weltmeister von 2014 hatte am Samstag erklärt, dass sein Vertrag nicht über den Sommer hinaus verlängert wird.

Die Zeit der Vereinslegende beim Rekordmeister wird im Sommer nach der Klub-WM also enden, was bei vielen Fans für einen Aufschrei sorgte.

Nun hat sich der 35-Jährige am Montagmittag erneut bei Instagram zu Wort gemeldet, Müller war in dem knapp eineinhalb Minuten langen Video bemüht, die Wogen vor dem Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand (Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker) zu glätten.

"Jetzt, wo der Staub sich ein wenig gelegt hat, möchte ich von Herzen Danke sagen für die enorme Wertschätzung, die ihr mir in den letzten 17 Jahren und insbesondere in den letzten Tagen entgegengebracht habt", sagte Müller vor der Kulisse des Trainingsgeländes an der Säbener Straße.