Dembélé gegen Leverkusen wieder im Kader

Paris Saint-Germain kann im Champions-League-Spiel bei Bayer Leverkusen wieder auf Ousmane Dembélé setzen. Der Ballon-d'Or-Gewinner, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung seit Anfang September nicht mehr gespielt hat, kehrt bei der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in den Kader des Titelverteidigers zurück. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Vereinskreise. Auch der zuletzt angeschlagene Kapitän Marquinhos soll Medienberichten zufolge mit ins Rheinland reisen.

Dembélé, der die Verletzung bei der französischen Nationalmannschaft erlitten hatte, wurde während der Länderspielpause in einer Spezialklinik in Doha behandelt und befindet sich seit der vergangenen Woche wieder im Teamtraining. Im Spiel gegen Racing Straßburg (3:3) in der französischen Liga hatte er am Freitag noch gefehlt. In der Partie feierte dafür Jungstar Désiré Doué (20) sein Comeback nach knapp sechswöchiger Verletzungspause.

Paris ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen in die Ligaphase der Champions League gestartet. Bayer wartet nach zwei Unentschieden noch auf den ersten Erfolg.