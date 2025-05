Doku nach Champions-League-Finale: ZDF mit langem Fußballabend

Erst das Champions-League-Finale, dann eine Doku zur Entstehung der Königsklasse: Das ZDF bietet Fußballfans am 31. Mai die Chance auf einen langen Fernsehabend. Um 19.25 Uhr steigt der TV-Sender in die Übertragung zum Endspiel zwischen Paris St. Germain und Inter Mailand ein (21.00 Uhr/auch bei DAZN). Im Anschluss an die Live-Partie folgt dann ab 23.45 Uhr "Trophy Men – Die Erfindung der UEFA Champions League".