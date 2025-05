Einsatz bei PSG? Arteta will Havertz "nicht abschreiben"

Nationalspieler Kai Havertz ist beim FC Arsenal nach monatelanger Verletzungspause eine Option für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League beim französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain. "Ich würde keinen abschreiben", sagte Teammanager Mikel Arteta mit Blick auf die Rekonvaleszenten Havertz, Jorginho und Riccardo Calafiori. Man müsse sehen, wie die Spieler in den nächsten Tagen auf die Belastung reagieren.

"Wenn alles so läuft, wie es im Moment läuft und wie es geplant ist, hat er die Chance, in dieser Saison noch einige Spiele zu bestreiten", so Arteta über Havertz. Der 25-Jährige hatte im Februar eine Oberschenkelverletzung erlitten, das Hinspiel der Londoner gegen PSG (0:1) am Dienstag verfolgte Havertz von der Tribüne.

Ursprünglich waren den Gunners davon ausgegangen, dass Havertz in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen kann. Doch Mitte April hatte Arteta erklärt, dass es doch noch Hoffnung auf eine Rückkehr gebe. Dies scheint sich nun zu bestätigen. Das Rückspiel in Paris findet am kommenden Mittwoch statt.