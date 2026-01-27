- Anzeige -
Fußball

Eintracht Frankfurt: Ex-Stürmer Kolo Muani mit Teamkollege in Autounfall verwickelt

  • Aktualisiert: 27.01.2026
  • 21:36 Uhr
  • SID

Ex-Frankfurter Kolo Muani ist auf dem Weg zum Flughafen in einen Autounfall geraten.

Vor dem Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt ist Fußballstar Randal Kolo Muani in einen Autounfall verwickelt worden. Zum Schreckmoment kam es noch in England auf dem Weg zum Flughafen wegen eines Reifenplatzers.

Der Stürmer von Tottenham Hotspur und sein ebenfalls betroffener Teamkollege Wilson Odobert seien aber "wohlauf", sagte Teammanager Thomas Frank am Dienstag. Die Spurs treten am Mittwoch zum letzten Spiel der Ligaphase in Frankfurt an.

Kolo Muani, in der Saison 2022/23 bei der Eintracht unter Vertrag, Odobert und alle anderen Beteiligten blieben unverletzt, berichtete Frank. Die Profis sollen noch am Dienstag in Frankfurt ankommen. "Ich gehe fest davon aus, dass beide morgen verfügbar sein werden", meinte Frank.

Tottenham mit Möglichkeit auf Top 8 in der Champions League

Frankfurt (vier Punkte) kann in der Königsklasse als Tabellen-33. nicht mehr weiterkommen. Tottenham (14), in der Vorwoche Sieger gegen Borussia Dortmund (2:0), hat als Fünfter die direkte Achtelfinal-Qualifikation im Blick.

