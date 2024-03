Jose Mourinho (vereinslos)

Seit seiner Entlassung beim AS Rom im Januar ist "The Special One" nach eigenen Angaben todtraurig, weil er den Fußball so sehr vermisst. Das verriet Jose Mourinho am Rande es Formel 1-GP in Jeddah. Doch wer trocknet Mous Tränen? Beim FC Bayern ist der 61-Jährige "Sky" zufolge kein Thema. Dafür aber bei Newcastle United. Auch über eine dritte Amtszeit beim FC Chelsea wird spekuliert. Die Fans skandierten zuletzt seinen Namen. © 2024 imago