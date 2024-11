FC Bayern gegen Benfica mit zwei Änderungen

Der FC Bayern tritt in seinem vierten Champions-League-Spiel mit einer leicht veränderten Aufstellung im Vergleich zum Bundesligaspiel gegen Union Berlin (3:0) am vergangenen Samstag an. Für den Portugiesen Raphael Guerreiro besetzt der Österreicher Konrad Laimer die Position des rechten Außenverteidigers. Anstelle von Kingsley Coman beginnt diesmal Serge Gnabry.