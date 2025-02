FC Bayern: Gnabry wieder fit

Bayern München kann im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow wieder Serge Gnabry einsetzen. Der Nationalspieler war beim Abschlusstraining am Dienstagnachmittag vor dem Abflug nach Schottland dabei. Gnabry hatte beim 3:0 des deutschen Rekordmeisters gegen Werder Bremen zuletzt mit einer Erkältung gefehlt.

Verzichten muss Trainer Vincent Kompany in der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) weiter auf Alphonso Davies und Ersatztorwart Daniel Peretz, die sich beide nach ihren Verletzungen in der Reha befinden. Auch Joao Palhinha steht wegen einer Erkrankung weiter nicht zur Verfügung. Er fehlte bei der Einheit am Dienstag.

Dafür steht Abwehrspieler Hiroki Ito erstmals im Kader der Bayern. Der Japaner war im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart für 23,5 Millionen Euro nach München gewechselt, brach sich im Juli in der Vorbereitung jedoch den Mittelfuß und fiel seitdem aus.