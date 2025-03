FC Bayern mit Kimmich - Bayer ohne Mittelstürmer

Bayern München kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen auf seinen Strategen Joshua Kimmich bauen. Der 30-Jährige steht wie erwartet in der Startelf des Rekordmeisters. DFB-Kapitän Kimmich war zuletzt in der Liga gegen Frankfurt (4:0) wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel ausgewechselt worden und hatte in Stuttgart (3:1) gefehlt.