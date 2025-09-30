Für Newcastle-Trainer Howe ist Rummenigge-Spruch "irrelevant"

Eddie Howe, Trainer des englischen Premier-League-Klubs Newcastle United, hat die spöttischen Aussagen von Bayern Münchens früherem Klubchef Karl-Heinz Rummenigge in Bezug auf den Transfer von Nick Woltemade als "irrelevant" bezeichnet. Rummenigge hatte im BR dem VfB Stuttgart "gratuliert, weil sie einen Idioten gefunden haben, der das Geld bezahlt hat, das wir in München nicht bezahlen wollten". Newcastle hatte bis zu 90 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler bezahlt.

"Der Markt bestimmt die Ablösesummen, nicht unbedingt ein einzelner Verein. Wir sind sehr froh, Nick bei uns zu haben", sagte Howe vor dem Champions-League-Duell am Mittwoch bei Union Saint-Gilloise. Woltemade habe "sehr stark begonnen in einer schwierigen Zeit für ihn, weil er ohne Training direkt ins Geschehen geworfen wurde, wirklich ohne nennenswerte Zeit mit uns", so Howe weiter. Er denke, "er hat es wirklich, wirklich gut gemacht, und deshalb sind wir sehr froh, ihn bei uns zu haben, und die Ablösesumme ist für mich absolut irrelevant."

Woltemade hat in seinen drei Premier-League-Einsätzen zwei Tore erzielt. Dass Woltemade die hohe Ablöse belastet, glaubt Howe nicht: "Ich denke nicht, dass er Dinge übermäßig hinterfragt, was eine wirklich große Stärke ist. Woran er gemessen wird, ist, wie er im Team spielt und was er dem Verein in Zukunft gibt."