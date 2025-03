Harry Kane: Der Garant vom Punkt

Harry Kane bleibt vom Elfmeterpunkt eine Klasse für sich: Beim 3:0 (1:0) seines FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen verwandelte der 31 Jahre alte Engländer bereits seinen 30. Strafstoß in Folge - und wie immer eiskalt. Kane zögerte beim Anlauf in der 75. Minute kurz und hämmerte den Ball dann ins linke obere Eck des Bayer-Gehäuses. Keeper Matej Kovar hatte keine Chance, obwohl er die Seite geahnt hatte.

Kane war zuvor sogar noch selbst gefoult worden. Auch das 1:0 (9.) hatte der Angreifer erzielt. Für den englischen Teamkapitän waren es in dieser Saison in der Königsklasse schon die Treffer acht und neun.

"Das war ein wirklich großer Schritt in die richtige Richtung. Die Hälfte des Jobs ist erledigt", sagte der Torjäger, der auch in der Liga bereits 21-mal getroffen hat, bei DAZN. "Es wäre schön gewesen, wenn wir noch einen gemacht hätten am Ende - aber wir nehmen die drei." Im Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) brauche Bayern noch einmal "das gleiche Mindset. Wir wissen, dass es ein hartes Spiel wird. Sie werden mit dem Glauben antreten, dass sie es noch drehen können."

Ein Sonderlob für Kane gab es vom früheren Münchner Michael Ballack. "So geht ein Führungsspieler voran. Er hat das komplette Repertoire - und ist ein unglaublich sicherer Elfmeterschütze", sagte der DAZN-Experte. "Ich kenne keinen, der Elfmeter besser schießt", hatte Präsident Herbert Hainer zuletzt schon gelobt. Und auch für Joshua Kimmich ist Kanes Qualität vom Punkt "außergewöhnlich. Es ist schon eine Bank, wenn man sich da so drauf verlassen kann."

Zuletzt war Kane gefragt worden, ob er denn überhaupt nochmal einen vergeben werde. "Es kann passieren", sagte er: "Aber hoffentlich hört das nicht so bald auf." Seinen letzten Elfmeter hatte Kane bei der WM 2022 in Katar im Viertelfinale gegen Frankreich verschossen.