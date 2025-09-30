Hattrick Mbappé: Real siegt in Kasachstan

Kylian Mbappé hat Rekordsieger Real Madrid in der Champions League zum zweiten Sieg im zweiten Spiel geschossen. Der französische Starstürmer führte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso zum Auftakt des zweiten Spieltags der Ligaphase mit einem Hattrick fast im Alleingang zum 5:0 (1:0) beim kasachischen Außenseiter Qairat Almaty.

Erst verwandelte der formstarke Mbappé einen Foulelfmeter (25.), dann sorgte er nach dem Seitenwechsel mit einem gefühlvollen Heber (52.) und seinem dritten Treffer (73.) für die Entscheidung. Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Díaz (90.+3) erhöhten. Bereits beim Auftaktsieg gegen Olympique Marseille (2:1) war Mbappé für die beiden Treffer der Königlichen verantwortlich gewesen. In der Liga hat der 26-Jährige nach sieben Partien bereits acht Tore auf dem Konto.

Almaty ärgerte den Favoriten im ersten Champions-League-Heimspiel der Klubgeschichte nur zu Beginn. Bereits nach wenigen Sekunden hatte Dastan Satpajew aus wenigen Metern die große Chance zum 1:0. Mit einer Slapstick-Aktion verhalfen die Kasachen dem Gast dann zur Führung: Eine Bogenlampe vor dem eigenen Strafraum köpfte Jegor Sorokin zu kurz zurück zum eigenen Torhüter, Franco Mastantuono spritzte dazwischen und wurde gefoult. Mbappé blieb vom Punkt eiskalt.

Nach einem langen Ball von Torhüter Thibaut Courtois legte Mbappé nach. Danach sparte Real, das in der Liga zuletzt mit 2:5 im Stadtderby gegen Atlético verloren hatte, Kräfte und überließ den Kasachen den Ball. Nach einem VAR-Eingriff wurde ein Foulelfmeter für die Gastgeber zurückgenommen, wenig später traf Mbappé zur Entscheidung. In der 81. Minute durfte der Torjäger dann vom Platz. Camavinga und Díaz schraubten anschließend das Ergebnis in die Höhe.

Atalanta Bergamo feierte nach einem Comeback den ersten Sieg. Gegen den FC Brügge, der zum Auftakt noch die AS Monaco mit 4:1 geschlagen hatte, gelang nach einem 0:1-Rückstand noch ein 2:1 (0:1). Lazar Samardzic (74., Foulelfmeter) und Mario Pasalic (87.) drehten die Partie für die Italiener. Der frühere Düsseldorfer Christos Tzolis (38.) hatte die Belgier um den deutschen U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi in Führung gebracht.