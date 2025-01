Karazor: Königsklasse mit VfB "ein Traum"

Für Atakan Karazor vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist die Teilnahme an der Champions League auch nach sechs absolvierten Spielen noch immer etwas Besonderes. "Es ist ein Traum, auf dieser Bühne zu spielen", sagte der VfB-Kapitän vor dem wegweisenden Spiel bei Slovan Bratislava am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) dem SID: "Dabei den VfB als Kapitän auf das Feld führen zu dürfen ist eine wahnsinnige Ehre und ich bin brutal stolz auf den Weg, den wir als Mannschaft in den letzten Jahren gegangen sind."

Zwei Spieltage vor dem Ende der Ligaphase liegt der VfB in der Königsklasse mit sieben Punkten aktuell knapp hinter den Playoff-Plätzen. Ein Sieg gegen den slowakischen Rekordmeister ist Pflicht, ansonsten könnte es in der kommenden Woche im Heimspiel gegen den französischen Topklub Paris Saint-Germain zu einem Finale um den Einzug in die K.o.-Phase kommen. Obwohl Bratislava in dieser Königsklassen-Saison noch keinen einzigen Punkt geholt hat, werde man den Gegner "definitiv nicht unterschätzen", versprach Karazor: "Wir wollen uns für die Playoffs qualifizieren."

Zumindest die Form stimmt beim VfB, der mit drei Siegen aus drei Spielen ins neue Jahr gestartet ist und in der Bundesliga nach einem schwierigen ersten Halbjahr zuletzt auf den vierten Platz vorrückte. Die namhaften Abgänge vor der Saison hätten dazu geführt, "dass sich da erst wieder bestimmte Mechanismen einspielen" mussten, betonte Karazor, der den VfB mittlerweile aber "auf einem sehr guten Weg" sieht. "Mit drei Siegen aus der Winterpause zu kommen ist natürlich optimal und gibt uns zusätzlichen Schwung", sagte der 28-Jährige: "Das Momentum möchten wir jetzt nutzen und auch in der Königsklasse dreifach punkten."