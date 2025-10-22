Karl: "Druck spüre ich gar nicht"

Die ganze Aufmerksamkeit prallte an Lennart Karl einfach ab. "Es macht sehr, sehr viel Spaß mit den Jungs, es klappt einfach alles und ich kann hier sehr viel lernen", sagte der Super-Bubi des FC Bayern nach dem locker-leichten 4:0 (3:0)-Sieg in der Champions League gegen Club Brügge, den er selbst mit einem absoluten Traumtor eingeleitet hatte.

"Ich muss daran jetzt anknüpfen und darf nicht aufhören, nur weil ich ein Tor gemacht habe", sagte Karl, der mit seinem Zaubersolo samt linkem Hammer in den rechten Winkel (5.) im Alter von 17 Jahren und 242 Tagen zum jüngsten deutschen und Münchner Torschützen in der Königsklasse aufstieg, bei DAZN: "Ich bin so ein Spielertyp: Ich nehme meine Abschlüsse, ich habe keine Angst vor dem Gegenspieler. Jetzt habe ich das erste Tor gemacht, jetzt schauen sehr viele auf mich. Aber Druck spüre ich eigentlich gar nicht", sagte Karl.

Sein Trainer Vincent Kompany war begeistert, hatte er Karl doch erst überraschend in die Startelf befördert. "Das ist nicht normal", sagte der Belgier, bremste aber auch: "Ich bin kein Fan von einem Hype, den er jetzt bekommen wird. Ich bin Fan von Ausbildung und Ruhe. Wir schauen darauf, was er zeigt und machen einfach weiter."

FC Bayern: Vincent Kompany darf bei Lennart Karl diesen Fehler nicht machen