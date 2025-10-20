Kehl übers Duell in Kopenhagen: "Bin sehr, sehr guter Dinge"

Borussia Dortmund will die Favoritenrolle in der Champions League beim dänischen Meister FC Kopenhagen am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) annehmen. "Wir haben schon mal bei ihnen gespielt vor ein paar Jahren. Es ist nicht einfach dort zu bestehen, aber ich bin sehr, sehr guter Dinge", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir haben insgesamt eine stabile Phase. Alle Mann sind größtenteils an Bord, sodass wir dort hoffentlich auch eine gute Leistung erwarten können. Wir fliegen dorthin, um zu gewinnen – das ist klar."

Gleichzeitig formulierte Kehl eine Warnung, den Gegner nicht zu unterschätzen. "Kopenhagen hat im Moment nicht die Ergebnisse eingefahren und strauchelt ein wenig", sagte er: "Aber sie sind gerade in der Champions League unglaublich gefährlich, denn das ist auch ein Wettbewerb, den die Jungs dort ganz besonders annehmen."

Kehl ergänzte, dass Trainer Niko Kovac einige Wechsel in seiner Startelf vornehmen könnte. Dies sei "aufgrund der vielen Spiele, die uns jetzt erwarten" möglich. Es sei "in diesen Wochen ganz normal", im Dreitagesrhythmus zu spielen: "Wir haben viele, viele Spiele jetzt in den nächsten Wochen. Auch einige Auswärtsspiele, auf die wir uns sehr konzentriert vorbereiten, auch sehr professionell vorbereiten. Wir wollen genau diesen Rhythmus haben. Es wird eine emotionale Stimmung sein, aber wir wissen um unsere Aufgabe und auch um unsere Chance."

Dortmund hat in den ersten zwei Champions-League-Spielen der Saison vier Punkte geholt, Kopenhagen erkämpfte sich unter anderem ein 2:2 gegen Bayer Leverkusen.