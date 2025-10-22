Kompany setzt auf Jungstar Karl

Trainer Vincent Kompany setzt im Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Club Brügge auf Jungstar Lennart Karl in der Startelf. Der Teenager (17) beginnt gegen den belgischen Pokalsieger (21.00 Uhr/DAZN) ebenso wie Raphael Guerreiro.

Das Duo rückt im Vergleich zum 2:1 im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund für Sacha Boey und Nicolas Jackson in die Anfangsformation. Nicht im Kader stehen neben den langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito wie erwartet auch Serge Gnabry und Josip Stanisic. Bei Gegner Brügge stürmt U21-Vizeeuropameister Nicolò Tresoldi von Beginn an.