Kompany und Kane warnen: PSG auch ohne Messi und Co. stark

Lionel Messi spielt längst in Miami, Kylian Mbappe in Madrid und Neymar in Saudi-Arabien: Dieses Paris Saint-Germain, unken Kritiker, habe den schwächsten Kader "aller Zeiten". Oder? Vincent Kompany lachte ungläubig auf, als er von dieser Theorie hörte, und setzte umgehend zur Gegenrede an.