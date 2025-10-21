Kovac verteidigt Bellingham: "Verstehe die Kritik gar nicht"

Niko Kovac hat Jobe Bellingham nach dessen Aussetzer bei der Niederlage von Borussia Dortmund bei Bayern München erneut in Schutz genommen. "Ich verstehe die Kritik gar nicht, der Jobe macht einen sehr, sehr guten Eindruck", sagte der BVB-Trainer vor dem Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video).

Bellingham hatte in München mit einem missratenen Klärungsversuch den zweiten Gegentreffer ermöglicht. Für Kovac war die Aktion schlicht "unglücklich" und kein Fehler vonseiten des Mittelfeldspielers. Im Gegenteil: Bellingham habe den Ball "einigermaßen gut entschärft, normalerweise landet er direkt im Tor, weil du den gar nicht mehr bremsen kannst", sagte der Trainer.

Jobe Bellingham, der jüngere Bruder des früheren Dortmunders und aktuellen Real-Madrid-Profis Jude Bellingham, ist im Sommer aus der zweiten englischen Liga zum BVB gestoßen. Noch hat er einige Anpassungsschwierigkeiten.

"Natürlich erhofft er sich mehr Spielminuten - wie jeder einzelne auch", sagte Kovac, der "kein Problem" damit habe, Bellingham gegen Kopenhagen in die Startelf zu beordern: "Ich weiß, was er kann, ich weiß, was die anderen können. wir haben einen guten und breiten Kader. Egal, wer spielt. Ich habe vollstes Vertrauen in jeden einzelnen."